“Acqua & Limone”, il nuovo format realizzato da Tele Toscana Elba che fa bene allo spirito e alla salute!

"L’arte di mangiare bene – sostengo fermamente – è antica come il mondo, ma l’arte di mangiare per stare bene è priorità necessaria del mondo di oggi e di domani.” Sostiene il biologo nutrizionista Luca Naitana “Un modo per prendersi totalmente cura di se stessi, che inizia proprio dalla buona tavola. Mangiare bene, per stare bene. Wellbeing, ovvero benessere al cento per cento.” Da qui l’invenzione del metodo che sta facendo il giro del mondo.



Acqua & Limone è il titolo del programma ma è anche uno dei consigli di Naitana, bere acqua e limone durante i pasti.

Il format televisivo nasce da Tele Toscana Elba insieme alle professionalità di vari gruppi di lavoro, Irene Ceneri, producer e personal manager, Graziano Salvadori, Omar Monti, la troupe tecnica e commerciale di Tte tutto lo staff del biologo nutrizionista e la disponibilità della bella location di Montecatini, hotel Ercolini &Savi.



Un bell’entusiasmo che vi farà vedere, a partire da oggi, la prima puntata del programma a cura del nutrizionista toscano. Ogni lunedì una nuova ricetta per prendersi cura di se stessi mangiando sano e buono.

La prima ricetta è un secondo piatto, calamaro all’orbetellana e sarà sorprendente la semplicità con cui, in tempo reale, meno di dieci minuti, si può cucinare un piatto saporito, semplice e salutare. Vi lasciamo alla prima puntata di Acqua&Limone.



