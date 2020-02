Contagiati dalla paura. Mentre nel resto del mondo ci considerano appestati.

Francesco Semeraro

L'incertezza e il disorientamento creano ansia, paure e a volte panico. Non si parla d'altro nelle Tv, nei Talk show, sui giornali, sui Social e dagli uffici stampa di questo e di quello. Ogni ora esce un comunicato , un bollettino, una ordinanza, un decreto o un piano sanitario straordinario. QUESTO BOMBARDAMENTO DIRETTO O MEDIATICO E' IL VERO ALLARMISMO.

Senza nulla togliere alla pericolosità del virus Covid 19, è bene precisare che il problema del Coronavirus è il suo veloce contagio dal momento che è 10 o forse 20 volte più infettivo dell'influenza stagionale cioè vuol dire che si trasmette con enorme facilità però senza le gravi conseguenze procurate dalle normali influenze a volte trascurate e dalle varie polmoniti Atipiche, Tbc, New Delhi di cui si è parlato e scritto molto poco e forse anche fatto meno di quello che si poteva fare. Le persone finora decedute dopo il contagio del Coronavirus sono pazienti perlopiù molto anziani e con un quadro clinico compromesso da altre patologie.

Il nostro errore è stato quello di avere reso pubblico il tutto già dai primi contagi cosa che la Cina, dopo mesi, ha cominciato a fare qualche ammissione quando non ne poteva più farne a meno. Molte altre Nazioni nel mondo fortemente contagiati ancora oggi tendono a blindare l'informazione e ciò che stanno facendo per limitare il contagio e il crollo economico. A nulla è valso, per correre ai ripari, sbandierare che la nostra sanità è una delle migliori al mondo dove si registrano anche guarigioni e l'isolamento del ceppo del virus Covid 19 Italiano che tre ricercatrici e un ricercatore (tutti PRECARI) hanno isolato all'ospedale Sacco di Milano arrivando alla conclusione che il ceppo Italiano del Coronavirus è un virus "autoctono" ovvero "locale" ed è differente da quello proveniente dalla Cina. Sta di fatto che dobbiamo darci una calmata e lavare qualche panno sporco in casa nostra perché essere "boccaloni" anche per fini politici (penso alle contrapposizioni Romane) ne soffre il cittadino, l'economia e il Turismo fonte di vita di molti Italiani che ne stanno già pagando le conseguenze.

Cosa deve preoccuparci è se il virus Covid19 mutasse e diventasse, come altri suoi simili, pericoloso e letale perché in Italia i posti letto in terapia intensiva sono circa 4.000 molti dei quali già ora occupati da pazienti affetti da Coronavirus e da altre patologie. Non siamo preparati a tale emergenza anche perchè negli anni si è fatto scempio della sanità pubblica convinti di avere il sigillo "tagliamo, tanto a noi non può capitare nulla".

Pensate un po' che all'Elba non c'è una terapia intensiva da anni richiesta dai Comitati pro-sanità anzi, da 7 anestesisti numero indispensabile per il nostro ospedale, ci siamo quasi ridotti a 3.

Mercoledì 26 febbraio l'Elba si è munita di una tenda pre-triage posizionata davanti al Pronto soccorso e che dovrebbe servire per individuare eventuali casi sospetti evitando l'accesso diretto al pronto soccorso solo che non siamo riusciti a sapere quali medici e infermieri sono incaricati a intervenire in caso di contagio sospetto. Ci risulta anche che sempre mercoledì 26, causa maltempo il pronto soccorso non si è avvalso del secondo medico come garantito dall'ASL. Viene logico chiedersi se a tarda serata si fosse presentato un paziente contagiato dal Coronavirus chi lo avrebbe preso in carico??

La speranza è che questa emergenza non sia un mezzo o una scusante per giustificare un rallentamento dell'apertura del nuovo Pronto Soccorso che ritarda anche l'attivazione della Camera Iperbarica necessaria al nostro modo di turismo.

