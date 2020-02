Incontri con la cittadinanza per presentare le misure di tutela della natura delle Isole del Giglio e di Giannutri

Foto Archivio PNAT-Roberto Ridi e Francesca Puppo

Sono stati organizzati dal Parco in collaborazione con i Comuni di Giglio Isola e di Monte Argentario, due incontri per presentare i Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 che interessano le Isole del Giglio e di Giannutri.

Gli incontri in programma sono

25 Febbraio alle 13:30 nella Sala Convegno “I Lombi” a Giglio Castello (g.c.)

26 Febbraio alle 10:30 nella Sala Consiliare del Comune di Monte Argentario a Porto S. Stefano (g.c.), questo incontro sarà dedicato all’Isola di Giannutri.

Si discuterà delle emergenze naturali dei quattro siti Rete Natura 2000 protetti dalle Direttive europee “Habitat” e “Uccelli”, e istituiti da anni sulle due isole, per conoscere le pressioni alle quali sono sottoposte e i modi per garantire nel tempo la loro tutela. Una lente di ingrandimento su realtà ancora poco conosciute, su specie di fauna o flora rare, per condividere, insieme alle comunità locali, le misure e le azioni per preservarle nel lungo periodo. Un focus specifico sarà rivolto agli ambienti marini di Giannutri, evidenziando l’apporto che il cittadino o i soggetti che svolgono particolari attività economiche possono contribuire a dare per monitorarne lo stato di conservazione.

I piani di gestione sono stati redatti dal Parco Nazionale grazie al sostegno economico ricevuto della Regione Toscana e dai fondi specificatamente riservati, in parte del progetto di cooperazione internazionale INTERREG – GIREPAM e in parte da quelli del programma di sviluppo rurale (PSR) Toscana 2014-2020.