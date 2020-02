Corsi per la qualifica di Oss, Assirelli (Fp-Cgil): "Provvedimento importante per l'Elba. Lo chiedevamo da tempo"

Foto dell'archivio

La Fp-Cgil provincia di Livorno esprime grande soddisfazione per il bando pubblicato dall'Usl Toscana Nord Ovest avente a oggetto la selezione di partecipanti ai corsi per il conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario (Oss). Da tempo la Fp-Cgil chiedeva con forza il lancio di tale provvedimento: siamo dunque contenti che l'Asl abbia accolto questa nostra richiesta.

Apprendiamo inoltre con soddisfazione che un corso di 1000 ore aperto a 30 partecipanti sarà allestito anche all'Isola d'Elba Il provvedimento dell'Asl riveste un peso importante, soprattutto in relazione alla realtà elbana. Sono infatti anni che denunciamo la grave carenza di personale in questo territorio: il bando dell'Asl rappresenta perciò un piccolo passo importante per cercare di riequilibrare la situazione.

La Fp-Cgil - come sempre al fianco dei lavoratori - organizzerà dei corsi di preparazione alla prova preselettiva dell'Asl: le richieste di adesione possono già essere inoltrate ai nostri uffici. La Fp-Cgil si rende inoltre disponibile ad aiutare i candidati nella compilazione della domanda di iscrizione alla selezione.

Simone Assirelli,

funzionario Fp-Cgil provincia di Livorno con delega alla sanità