Portoferraio, riapertura termini di selezione per la nomina dei tre componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio

L’Amministrazione comunale del Comune di Portoferraio rende noto che sono stati riaperti i termini della selezione pubblica per curricula, ai fini della nomina dei tre componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio, dell’Autorità competente in materia di V.A.S. e della Commissione tecnica in materia di V.I.A. ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 e della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n.10



I requisiti per l’ammissione sono rimasti immutati rispetto al primo avviso e le istanze presentate con il precedente bando saranno comunque ritenute idonee.

Si ricorda che in relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica ai sensi dell’art. 153 comma 6 della L.R.T. 65/2014:

a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche.

b) professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione architettonica e urbana, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie.

c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio



Modalità di presentazione della domanda

I candidati in possesso dei requisiti richiesti, potranno far pervenire le proprie candidature entro e non oltre il giorno venerdì 28/02/2020 alle ore 12.00 (dodici), secondo le modalità contenute nell’avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Portoferraio:

Comune di Portoferraio > Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Bandi di gara in corso.



P.O. il Dirigente ad Interim dell’Area 3

Arch. Elisabetta Coltelli