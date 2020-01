Reumatologia, l’assessore Saccardi al convegno organizzato dal primario Cecchetti (Medicina Elba)

Foto dell'archivio

L’assessore regionale alla salute Stefania Saccardi è stata invitata domani venerdì 31 gennaio al congresso regionale della Società Italiana di Reumatologia (Sir) organizzato da Riccardo Cecchetti, primario del reparto di Medicina Interna dell’ospedale di Portoferraio all’isola d’Elba, nonché presidente della sezione Toscana della Sir.

L’appuntamento con l’evento dal titolo “Regione Toscana: le malattie reumatiche nella gestione integrata ospedale – territorio” è per le 9.45 all’ AC Hotel di Firenze (Via Luciano Bausi, 5) con l’introduzione dell’assessore che darà il via ad un evento che vedrà la partecipazione di tutti i reumatologi della Toscana e del presidente nazionale Sir.

Riccardo Cecchetti, successivamente, introdurrà al percorso formativo offerto dal congresso e modererà il dibattito su “Comorbidità nelle malattie immuno-reumatologiche” e quello a fine giornata sulla “Costruzione di un percorso clinico-diagnostico (Pdta, percorsi diagnostici terapeutici assistenziali) dell’artrite reumatoide” su cui il territorio, le asl e le aziende ospedaliere universitarie si confronteranno.

“Anche nel territorio elbano – afferma Riccardo Cecchetti – la necessità di avere una rete organizzativa sulle patologie reumatiche infiammatorie autoimmuni è molto sentita, in quanto la prevalenza delle stesse sul territorio elbano, appare essere in linea, e forse anche superiore, con quella osservata negli studi epidemiologici italiani”.