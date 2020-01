All’Open Day del Cerboni presentati i risultati del Progetto “Costruiamo insieme l’alternanza”

Foto dell'archivio

“Questa scuola la stiamo costruendo insieme come una scuola accogliente e inclusiva, che cerca cioè di rispettare al massimo di bisogni di ognuno di noi”. Con queste parole il Dirigente Scolastico dell’ITCG Cerboni, Prof.ssa Alessandra Rando ha accolto i partecipanti all’Open Day del Cerboni, sabato 18 gennaio. Nel suo discorso ha sottolineato l’importanza delle aziende elbane, “volano e punto di forza, per avvicinare sempre più la scuola al mondo del lavoro”.

E tante aziende infatti erano presenti durante pomeriggio trascorso tra aspiranti studenti e i loro genitori, in un viaggio alla scoperta dei percorsi didattici, e non solo, offerti dall’Istituto tecnico di Piazzale Buttafuoco.

“L’Aula Magna della scuola era piena di partecipanti, una presenza quindi di circa un centinaio di persone. L’Open Day è stato anche l’occasione per concludere ufficialmente il Progetto "Costruiamo insieme l’alternanza" e quindi erano presenti anche alcuni dei partner progettuali” conferma la Prof.ssa Marida Burrascano, responsabile dell’Orientamento in entrata.

Proprio il Cerboni, infatti, capofila del progetto “Costruiamo insieme l’alternanza”, era stato individuato come destinatario di un finanziamentodella Regione Toscana – Fondo Sociale Europeo (POR FSE 2014-2020).Il progetto è stato realizzato, durante lo scorso e il corrente anno scolastico, in partenariato con le Agenzie formative CNA Servizi di Livorno e Cescot Formazione srl di Portoferraio, l’ISIS “Carducci-Volta-Pacinotti” di Piombino, la Provincia di Livorno, Simurg Ricerche e Servizi, Astir SCS, Tirreno Service, Saldotecnica di Betti Stefano sas, Termoidraulica Dimiziani e Com Data.

Quindi una occasione davvero importante per presentare ai partecipanti all’Open Day una qualificante esperienza per il Cerboni che con il progetto ha potuto offrire ai propri studenti, docenti e tutor aziendali opportunità di formazione e orientamento in un arco di tempo di ben 18 mesi.

I vari rappresentati delle aziende presenti hanno risposto alle curiosità degli aspiranti studenti e dei loro familiari, dimostrando un grande senso di professionalità e di apertura alla scuola e al suo bisogno di sempre maggiore interazione con il territorio.

Una bella scommessa, quella del progetto “Costruiamo insieme l’alternanza” che è stato possibile vincere grazie ad un grande impegno di tutti i protagonisti. Un ringraziamento particolare va, quindi, a tutti i partner del progetto e ai docenti del Cerboni, Proff. Maria Placentino e Antonio Tucci, che hanno tenuto le fila delle numerose attività progettuali.

Si ricorda che il termine ultimo per le iscrizioni online alla Scuola Secondaria di Secondo grado scade alle ore 20:00 del 31/01/2020.

Scritto da Emanuela De Domenico (ITCG Cerboni)