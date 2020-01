Acqua dell'Elba profuma le fiere internazionali di Parigi e Colonia

Foto di Acqua dell'Elba

Acqua dell’Elba per il secondo anno consecutivo torna a Maison &Objet, una delle più importanti esposizioni europee per il mondo Decor, fiera internazionale di riferimento per i buyer di tutto il mondo e gli operatori del settore dell’Interior Design.

Dal 17 al 22 gennaio, le fragranze per ambiente e i profumi creati dall’azienda toscana all’Isola d’Elba saranno in vetrina nel padiglione 5, interamente dedicato da quest’anno proprio alle Home Fragrances, nello stand (E18/F17)che ripropone l’allestimento e il concept delle boutique monomarca del marchio.

Il tema green e l’attenzione verso la sostenibilità per un futuro migliore che ispirano l’edizione 2020 di Maison &Objet, sono gli stessi valori che Acqua dell’Elba condivide e promuove e che rappresentano da sempre il fondamento della sua identità di marca.

La sfida, come sottolineato più volte dal Presidente di Acqua dell’Elba Fabio Murzi - titolare dell’azienda con Chiara Murzi e Marco Turoni - si gioca oggi in territorio internazionale. Oltre a Parigi, Acqua dell’Elba è presente in questi giorni anche al Salone Internazionale del Mobile(IMM) di Colonia, dove dal 13 al 19 gennaio ha esposto i propri prodotti quale eccellenza del made in Italy, nello stand di Composad, azienda italiana che produce mobili ecocompatibili.

Grazie a questa partnership importante, stretta con l’azienda modenese dell’arredo i cui prodotti derivano da un processo che si basa sull’economia circolare, Acqua dell’Elba ha avuto occasione di sottolineare ancora una volta il proprio impegno verso l’ambiente e verso scelte strategiche che uniscono la bellezza alla responsabilità ambientale.

Il 2020 di Acqua dell’Elba inizia con due tra i più importanti appuntamenti europei di Design affermandosi come brand di riferimento anche nel panorama delle fragranze per la casa e gli ambienti. “Siamo molto fiduciosi” – afferma Fabio Murzi – “in una crescita importante anche per quest’anno che porterà ancora di più la marca e l’Isola d’Elba per il mondo”.

Foto di Acqua dell'ElbaSilvia Vancini – Ufficio Stampa Acqua dell’Elba