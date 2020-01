Portoferraio, questa sera la serata finale con l’estrazione dei biglietti della lotteria di Natale

Foto dell'archivio

Questa sera, sabato 11 gennaio, la serata finale della lotteria di Natale della Pubblica Assistenza Croce Verde di Portoferraio si terrà in piazza Cavour nel centro storico di Portoferraio. Sono ancora in vendita presso tutti i negozi che hanno aderito all'iniziativa e presso la sede della Pubblica Assistenza Croce Verde gli ultimi tagliandi della Lotteria di Natale 2019. Lo spettacolo, è realizzato in collaborazione con il Comune di Portoferraio. I premi in palio sono 8 cosi suddivisi 1° Premio una macchina "nuova TWINGO" 2° Premio Orologio Locman 3° Premio Set Acqua dell'Elba 4° Premio Televisore LCD 5° Premio Noteboox Asius 6° Premio Tablet 7° Premio Forno microonde 8° Premio Orologio artigianale in legno.

Sul palco di Piazza Cavour durante la serata si esibiranno: Marika con la sua musica e Andrea Paone con alcuni sketch. L’evento sarà presentato da Paolo Chillè.

Marika Andolfi, apprezzata professionista elbana, conosciuta per le sue numerose performance in molte piazze dell’isola con la sua musica e per avere scritto tre canzoni fra le altre che sono state interpretate e inserite in altrettanti album di Mina. «La mia storia di cantautrice e cantante si svolge prevalentemente sull’Isola d’Elba, dove da sempre vivo e lavoro – racconta Marika, scegliendo parole e accordi per raccontare in musica storie ed emozioni.

Andrea Paone, cresciuto in Toscana in mezzo ad una vigna fino ai 19 anni, poi e' andato in cerca di fortuna. Ha lavorato in Mediaset e poi in altre tv nazionali, fino a quando ha deciso di tracciare una strada tutta sua. Ecco stand up Comedy, iniziando all'Altroquando di Roma, dopo un anno che aveva iniziato ha scritto il suo primo One Man Show, Tutto Molto Sbagliato. Con il suo primo spettacolo e' riuscito ad esibirsi in molti posti d'Italia negli Stati Uniti, Canada, Olanda e Francia. A settembre 2019 ha esordito con il suo nuovo One Man Show di stand up comedy: "Vi Aspetto Fuori!", scritto con Gaspare Bitetto, autore di Corrado e Caterina Guzzanti e di altri programmi RAI. Questo nuovo Show è il manifesto politicamente scorretto sulla società contemporanea di Andrea Paone.

La P.A. Croce Verde confida nel buon cuore di tutti i cittadini per l'acquisto del biglietto al costo di € 5,00, e aspetta tutti questa sera, sabato 11 dicembre, per l'estrazione in Piazza Cavour e ricorda a tutti il suo slogan "chi acquista il biglietto anche se non vince nulla avrà sempre VINTO aiutando una Associazione per l'acquisto di materiale sanitario per le ambulanze" . Grazie a tutti in particolare ai nostri Sponsor; Banca dell'Elba, Locman, Acqua dell'Elba, Gruppo Nocentini, ed a tutti i negozi per la vendita dei biglietti