Due inizitive al "Foresi": filosofia per parole e istruzione degli adulti

Foto dell'archivio

Due iniziative sono previste nei prossimi giorni nell'Aula Magna della sede del Grigolo del "Foresi".

Mercoledì 15 gennaio, alle ore 15 alle 17, verrà presentato il libro "L'istruzione degli adulti in Italia" (edizione Ets): Saranno presneti gli autori Matteo Borri e Samuele Calzone. E' un'occasione per conoscere la frealtà dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (Cpia) e per confrontarsi sugli aspetti di frontiera che caratterizzano sia questo particolare tipo di scuola sia l'educazione in Italia oggi.

Giovedì 16 gennaio, dalle ore 15 alle 18, si terrà il secondo seminario di insegnanti utile per affrontare il carattere multidisciplinare del nuovo Esame di Stato. Guidati dai formatori di Indire (Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa) i partecipanti utilizzeranno la metodologia PATHS (A Philosophical Approach to THinking Skills) la quale si rifà alla didattica della Filosofia per parole teorizzata da Alberto Gaiani: si usano le parole proprie del linguaggio ordinario e che hanno una portata concettuale per sviluppare una didattica integrata, interdisciplinare e laboratoriale. Il Progetto PATHS è nato dalla ricerca su un approccio all’insegnamento della filosofia, sperimentato sotto la supervisione scientifica di Indire durante l’anno scolastico 2018/2019 in alcune scuole della Toscana. Per l’ISIS Foresi ha partecipato alla sperimentazione l’attuale Quinta A del Liceo delle Scienze Umane.

Istituto Statale d’Istruzione Superiore “R. FORESI” Portoferraio