Luca Naitana - Biologo Nutrizionista

Wellbeing: un “Metodo”, uno stile di vita alimentare per stare bene!

“A stimolarmi a stare sui libri giorno e notte, ad accumulare lauree e a spingermi così avanti nella ricerca fino alla creazione del Metodo Wellbeing, è stato l’amore per mia moglie, Giada. Quando l’ho conosciuta, ero ancora uno studente universitario e lei, bellissima e giovanissima, aveva già scoperto di essere affetta da sclerosi multipla.”

Una storia d'amore ha stimolato la mente di uno studioso, il dottor biologo nutrizionista Luca Naitana, che ha inventato il Metodo Wellbeing®.

La consapevolezza di quali cibi assumere e quando, la ricerca delle giuste materie prime, il piacere della tavola, l’approccio positivo e responsabile alla vita sono elementi essenziali del Metodo Wellbeing®, lanciato dal biologo e nutrizionista partendo da solide basi scientifiche e da oltre 20 anni di professione.

Un percorso da intendersi non tanto come “regime alimentare”, ma soprattutto come “regime di vita che parte dall’alimentazione”.

Tele Toscana Elba ha realizzato un format “Acqua e Limone” il cui il dottor Naitana, in modo semplice e da biologo nutrizionista ci guida, affiancato dai suoi collaboratori e altri professionisti, nella realizzazione dei piatti che ci aiutano a stare meglio.

Ospiti delle puntate, a rendere il tutto simpatico, il comico Graziano Salvadori e l’attore Omar Monti.

Le puntate sono state girate a Montecatini e i set e la location sono in uno storico albergo della città, l’hotel Ercolini & Savi.

Di seguito il link alla intervista realizzata al dr. Luca Naitana con delle anticipazioni al nuovo programma.

https://teletirrenoelba.com/wellbeing-un-metodouno-stile-di-vita-alimentare-per-stare-bene/

“L’arte di mangiare bene – sostengo fermamente – è antica come il mondo, ma l’arte di mangiare per stare bene è priorità necessaria del mondo di oggi e di domani.”