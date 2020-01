Chiesa di San Giuseppe: mese intenso per l'azione cattolica e Don Pinheiro invita tutti a pregare per la pace nel mondo

Foto di Parrocchia di San Giuseppe a Carpani

Dopo il concerto natalizio della Schola Cantorum, realizzato nella chiesa di San Giuseppe a Carpani, il parroco don Domenico Pinheiro comunica l'orario delle messe del giorno dell'Epifania, che è quello dei giorni festivi e quindi i riti religiosi ci saranno alle 8, alle 11 e alle ore 18.

"Informo inoltre - ha detto il parroco - che giovedì 9 prossimo, alle 21, nel salone parrocchiale, ripartono gli incontri aperti a tutti i parrocchiani, sulla Lectio Divina tenuta da Sabu Konath, con riflessioni e approfondimenti sulla Bibbia. Ed è prossimo il rinnovo delle cariche, a tutti i livelli, dei dirigenti dell'Azione Cattolica locale e domenica 19 gennaio, alle ore 15, tutti gli iscritti sopra i 14 anni sono invitati a partecipare all'assemblea parrocchiale, che si terrà nel salone, e quindi potranno votare per definire i nuovi incarichi. Un altro avviso riguarda il 26 di questo mese, quando tutti gli iscritti all'Azione Cattolica potranno partecipare all'assemblea diocesana che si terrà a Massa Marittima e un servizio di trasporto è già organizzato. Chiunque vorrà partecipare deve comunicarlo a Manuela Montagnani o ad Angela Pastacaldi, prima possibile. Infine sono state fissate per l'otto e il nove febbraio prossimi, due giornate di formazione per adulti, sempre dell'Azione Cattolica, ed anche per i simpatizzanti, ancora a Massa Marittima, momenti gestiti dal vescovo Carlo Ciattini e per aderire e prenotarsi è necessario contattare di nuovo le due esponenti prima dette".

Don Pinheiro, infine, nella Messa domenicale ha voluto esprimere la sua preoccupazione per le azioni di guerra che paiono sorgere nell' Oriente ed ha invitato tutti a pregare per un mondo di pace, di fratellanza, dove prevalga il dialogo e non le azioni violente, proprie delle guerre, che portano solo morte e distruzione.