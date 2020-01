"A casa in buona compagnia", martedì 7 gennaio una firma per l'assistenza agli anziani

"A casa in buona compagnia", questo il titolo del progetto di assistenza domiciliare innovativa per la terza età che la Regione porterà avanti insieme ai sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Toscana.

A dare il via al progetto sarà un protocollo d'intesa che verrà firmato per la Regione dal presidente Enrico Rossi martedì 7 gennaio alle 12.30 nella Sala Stampa Cutuli, Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, Firenze.

Per le organizzazioni sindacali a firmare saranno: Alessio Gramolati per Spi Cgil, Stefano Nuti per FNP Cisl, Mario Catalini UILP.