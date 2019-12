Portoferraio, adottata la Variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico – PEEP – “Ambito Caserme Albereto” e “impianti sportivi Ambito Bricchetteria”

Si rende noto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 27/11/2019, il Comune di Portoferraio ha adottato la Variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico – PEEP – “Ambito Caserme Albereto” e “impianti sportivi Ambito Bricchetteria” ai sensi dell’art. 19 della L.R. N.65/2014 e s.m.i.



Gli atti della delibera ed i relativi allegati, saranno depositati nella sede comunale per 60 (sessanta) giorni a partire dalla pubblicazione sul BURT ( 02 gennaio 2020) e accessibili sul sito istituzionale del Comune di Portoferraio nella pagina - Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio – Regolamento urbanistico -



In tale periodo sarà possibile presentare osservazioni che dovranno pervenire:

- in formato cartaceo consegnate a mano presso la sede del Comune di Portoferraio in via G. Garibaldi n. 17;

- per pec all’indirizzo comune.portoferraio@postacert.toscana.it



Per informazioni sarà possibile rivolgersi al garante dell’informazione e della partecipazione;

e.montanelli@comune.portoferraio.li.it

Ufficio edilizia privata del Comune di Portoferraio

Via G. Garibaldi n. 17 - Tel. 0565937233;



Il garante dell’informazione e della partecipazione

Geom. Emanuele Montanelli