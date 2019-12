Fiorentino di nascita, fin da giovanissimo comincia a fare spettacolo suonando chitarra e batteria con l'orchestra “i magnifici sette”. Come musicista ha suonato con diversi artisti tra cui Donatella Moretti e Gianni Morandi. Risale proprio a questo periodo il suo inizio come comico ed intrattenitore, quando riempiva gli spazi tra un brano e l'altro con battute e barzellette.

Ha partecipato a numerosi programmi televisivi di intrattenimento, come Domenica in, con Pippo Baudo, a varie fiction televisive di successo, tra cui Carabinieri e La squadra, ed ha partecipato anche ad alcuni film tra cui spiccano Il prato dei fratelli Taviani ed Amici miei - Atto IIIº di Nanni Loy. La sua attività principale rimane il cabaret che lo vede impegnato con altri artisti toscani. Numerosi sono i personaggi che interpreta sul palco, a cominciare dal motociclista “Ugo Cornacchini” con la sua fedele Guzzi.

Ultimamente porta in giro per l'Italia il suo show/parodia “Toscanzo Show”. Nel 2002 ha ricevuto il “Pegaso” alla carriera, massimo riconoscimento per lo spettacolo della Regione Toscana. Nel 2005 riceve il premio La Rosa dell'Umbria, riconoscimento per lo spettacolo della regione Umbria. Collabora attivamente alla Associazione “Insieme per la vita” , una Onlus che si occupa di supportare le famiglie bisognose con bambini affetti da gravi Patologie. Giannini sarà inoltre in tour con un comiconcerto con due ore di risate insieme ad Antonio Gabellini e Roberto Vasarri da Domenica 29 Dicembre al teatro Ordigno di Vada.

Sabato 28 Dicembre Gianni Giannini sbarca all'Isola d'Elba per una serata ricca di risate con il suo cabaret. A pochi giorni dalla fine dell'anno il nostro Giannini farà gli auguri a modo suo! L'evento si terrà c/o il Caffè del Porto dalle ore 20.30.

