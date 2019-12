Cucina storica e impegno civile, ad Alvaro Claudi va il Premio Tre Api

Foto di Istituto Giusti

Riparte anche quest’anno il premio Tre Api dell’istituto Giusti di Marina di Campo, che giunge ormai alla sua terza edizione. La prima Civetta di Minerva, simbolo di conoscenza e saggezza, realizzata come sempre dal maestro del riuso, Luca Polesi, sarà conferita ad Alvaro Claudi, chef, gastronomo e studioso della cucina e delle tradizionali locali.

La premiazione avrà luogo nel cinema di Marciana Marina, venerdì 20 dicembre, a partire dalle 10 e 30, di fronte a centinaia di ragazzi delle medie, professori, rappresentanti istituzionali e cittadini. Alvaro Claudi, classe ’55, originario della provincia di Firenze, dopo il diploma di “Tecnico delle attività alberghiere” conseguito presso l’Istituto di Marina di Massa, avvia una intensa attività professionale e culturale nel campo della gastronomia, pubblicando libri e svolgendo la funzione di docente di storia della cucina medioevale, rinascimentale ed esotica presso diversi Istituti alberghieri della Toscana. Claudi ha realizzato importanti rievocazioni di storici banchetti ed è l’ideatore e l’autore del “Banchetto mediceo” che ogni anno si allestisce in occasione dei festeggiamenti di Cosmopoli, a Portoferraio, e del “Convivio medioevale” nella Rocca di Marciana; ha partecipato, inoltre, come esperto di gastronomia ad alcune trasmissioni radiofoniche e televisive: “Tornando a casa”, “Uno mattina”, “Casa per Casa”, “La vecchia fattoria”, “Sereno variabile”, “L’Italia in diretta”, “Fornelli d’Italia”, “Linea Verde”.

Non passano inosservati l’impegno civile e la solidarietà del primo ospite del premio Tre Api, lo storico della cucina e chef ha infatti partecipato a diverse missioni umanitarie come responsabile del vettovagliamento dei campi base: durante l’emergenza sisma Molise del 2002, in Iraq presso il medical center di Baghdad nel 2004 e in Abruzzo nell’emergenza sisma del 2009 .

Ed è per queste importanti opere di altruismo che Alvaro Claudi ha ricevuto l’onorificenza di cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana, la medaglia commemorativa per l’emergenza Molise dal ministero della Difesa e la medaglia commemorativa per la missione Internazionale in Iraq dalla Croce Rossa Italiana.