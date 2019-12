Fondazione Bacciotti, il panettone “Tommasino” in vendita nei supermercati Conad

E’ Natale anche per la Fondazione Tommasino Bacciotti e come ormai da tradizione fino al 24 dicembre nei supermercati Conad della Toscana e per il quarto anno anche in tutti i supermercati Conad dell’Isola d’Elba è possibile trovare i Panettoni Tommasino acquistandoli con un contributo di cinque euro, che verranno interamente versati da Conad alla Fondazione Tommasino Bacciotti.

Sono molte le famiglie, anche elbane, che hanno potuto usufruire delle case accoglienza della Fondazione, famiglie che hanno avuto o hanno problemi di salute dei i propri figli. E’ notizia dei giorni scorsi l’inaugurazione del 22esimo appartamento messo a disposizione di chi ne ha veramente bisogno. L’isola d’Elba è molto legata alla Fondazione Tommasino Bacciotti un legame nato nel 2016 in occasione della nascita del motto #dajetommaso che prende il nome dalla battaglia intrapresa dal piccolo Tommaso e dalla sua famiglia, che, a pochi mesi dalla sua nascita, ha dovuto subire un importante intervento ed ha avuto la fortuna di incontrare nel suo cammino la Fondazione Tommasino Bacciotti che opera in aiuto delle famiglie dei bambini con problemi oncologici, e che ha fornito loro un appartamento per il lungo periodo di degenza presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Le referenti della Fondazione Tommasino Bacciotti all’isola d’Elba, Moira Fusai e Valentina Falcone lanciano un appello al buon cuore di tutti gli isolani chiedendo di acquistare il panettone:” Per aiutare le persone che hanno bisogno serve il grande cuore elbano – dicono le due volontarie- Un grazie anticipato a tutti coloro che ci aiutano e ci aiuteranno a portare avanti questa iniziativa”.

Per informazioni sull’iniziativa è possibile rivolgersi alle volontarie della Fondazione Tommasino Bacciotti all’isola d’Elba: Moira Fusai 347 5040588 e Valentina Falcone ‭338 4005696.