Il Palazzo del Governatore è del Comune di Rio. Rio ha vinto.

Foto dell'archivio

Il Palazzo del Governatore è del Comune di Rio. Il TAR Toscana, con sentenza depositata in data odierna, ha respinto il ricorso del privato che si era aggiudicato l’asta, e ha riconosciuto la legittimità degli atti con i quali il Comune ha esercitato il diritto di prelazione previsto per legge.

“È giusto che un bene di questa importanza, che appartiene alla storia del nostro territorio e che ne testimonia l’identità, resti nelle mani pubbliche – commenta il Sindaco Corsini – e siamo lieti che un giudice abbia riconosciuto la correttezza del nostro operato. È una vittoria della nostra amministrazione, che ha fortemente voluto questo simbolo, ma è certo una vittoria di tutto il paese che si è compattato con orgoglio nella scelta di ottenerlo. Sarà un grande impegno, non solo economico, lavorare per il recupero e la valorizzazione di questo edificio ma, come si sa, a noi le sfide piacciono”.