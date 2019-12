Al "Foresi" la filosofia per parole: un seminario per gli insegnanti

Foto dell'archivio

Un seminario di insegnanti utile per affrontare il carattere multidisciplinare del nuovo Esame di Stato. E' organizzato presso l'Aula Magna della sede del Grigolo mercoledì 11 dicembre 2019 dalle ore 15 alle 18.

Saranno presenti i formatori di Indire (Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa) che presenteranno la metodologia PATHS (A Philosophical Approach to THinking Skills) la quale si rifà alla didattica della Filosofia per parole teorizzata da Alberto Gaiani (Carocci, 2012): si usano le parole proprie del linguaggio ordinario e che hanno una portata concettuale per sviluppare una didattica integrata, interdisciplinare e laboratoriale.

Il Progetto PATHS è nato dalla ricerca su un approccio all’insegnamento della filosofia, sperimentato sotto la supervisione scientifica di INDIRE durante l’anno scolastico 2018/2019 in alcune scuole della Toscana. Per l’ISIS Foresi ha partecipato alla sperimentazione l’attuale Quinta A del Liceo delle Scienze Umane.

Il referente del progetto per il Foresi, il prof. Marco Ambra, spiega: “Le parole in uso nel nostro linguaggio costituiscono lo strumento più immediato e diretto per accedere alla dimensione astratta della rappresentazione della realtà. Muovendo da un’osservazione partecipata delle modalità di realizzazione delle attività didattiche, la ricerca ha agevolato la costruzione di percorsi di apprendimento, problematizzando agli occhi degli studenti la molteplicità di significati che ogni parola porta con sé. La metodologia per parole ha una potenzialità multidisciplinare, perché la riflessione semantica può essere integrata ed estesa all’insegnamento delle discipline tecnico-scientifiche, rappresentando un utile strumento per rispondere alla richiesta di una didattica trasversale rappresentata dalla prova orale del nuovo Esame di Stato”.

