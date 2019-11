Un filmato Locman martedì sera 26 Novembre alle 22.45, subito dopo la partita Juventus- Atletico Madrid

REGINA ELBA

È questo il titolo del filmato che la nota trasmissione televisiva X STYLE - programma di moda, tendenza e stile di Canale 5 - manderà in onda domani, martedì sera 26 Novembre alle 22.45, subito dopo la partita Juventus- Atletico Madrid.

Si tratta di un video di circa 5 Minuti dedicato al rapporto tra LOCMAN e l’ Elba, tra l’impresa e il territorio.

Il filmato si apre proprio sulle note di Regina Elba del musicista Giulio Visibelli, un tributo al compositore elbano Giuseppe Pietri e alla bellezza dell’Isola, le cui immagini scorrono con il ritmo di un viaggio e di un racconto di vita e lavoro.

La natura e la storia dell’ Elba dettano i tempi delle stagioni ma anche degli uomini che insieme hanno deciso di realizzare un sogno.

Le origini di LOCMAN e del suo fondatore coincidono per una precisa scelta, che è quella di portare un impresa internazionale in un luogo dove i valori umani ed economici si possono incontrare per creare ricchezza.

LOCMAN crede che questi valori uniti ad investimenti in ricerca, sviluppo, alta tecnologia, qualità e competenza, siano ingredienti moderni che possono facilitare il successo.

Le distanze non sono un ostacolo al progresso, non c’è separazione tra popoli, isole e continenti. Il mare è un elemento che unisce tutto e da cui tutto ha origine.

Le nuove tecnologie di comunicazione avvicinano il mondo e ci devono portare verso uno sviluppo sempre più rapido ma trasparente e sostenibile.

Le giovani generazioni desiderano una vita sana in sintonia con un ambiente integro, a misura d’ uomo.

E’ questo il sogno di LOCMAN: libertà , bellezza e progresso, in armonia con la natura.

Forse è già realtà.