Giornata Mondiale del Diabete, grande partecipazione a Portoferraio

Foto di Lions Club Isola d'Elba

Il successo era nelle previsioni ed è stato largamente confermato dagli oltre 150 screening per il controllo del diabete, eseguiti gratuitamente da un’equipe di volontari composta da personale medico e infermieristico dell’Ospedale e da esponenti dell’Associazione Diabetica Elba e Val di Cornia. L’evento ha avuto luogo domenica 17 novembre dalle 9 alle 18 a Portoferraio nella Sala della Gran Guardia, decorata per l ‘occasione con disegni eseguiti sul tema della salute dagli alunni della Scuola Primaria di S. Rocco, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete.

Si tratta del secondo appuntamento, a partire dal 2018, organizzato con il patrocinio del Comune di Portoferraio e l’adesione del Lions Club Isola d’Elba.

Alle 18, terminati i controlli medici, i lions hanno accolto nella Sala, le cui volte d’accesso erano per l’occasione illuminate dalla luce azzurra simbolo mondiale per la lotta al diabete, i numerosi interessati all’attività fisica proposta dalla Dott.ssa Maurizia Trevisani.

Nel suo intervento introduttivo il presidente del Lions Club, avv. Alessandro Moretti, ha ricordato come il sodalizio, presente sull’Isola da 52 anni, abbia sempre aderito al service permanente per la lotta al diabete organizzato su scala mondiale dalla Lions International, tanto da meritare nell’anno 1990 un particolare riconoscimento per essersi collocato al terzo posto nella graduatoria per la raccolta fondi da destinare alla cura di questa patologia in un gruppo di regioni, comprendente Umbria, Lazio, Toscana e Sardegna.

Moretti ha quindi introdotto la Dott.ssa Trevisani che ha descritto l’organizzazione e l’attività dei Gruppi di Cammino, cominciata per sua iniziativa l’anno scorso e che oggi conta già 50 aderenti, informando altresì sulla semplicità delle modalità da espletare per la partecipazione e sugli gli orari ed i percorsi di cammino che si snodano fra il Parco delle Terme di S. Giovanni e i giardini dell’Hotel Airone.

Sono seguiti gli interventi dei dottori Giovanna Villani, Emiliano Somigli e Paolo Berti che, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, hanno illustrato, servendosi della proiezione di slides esplicative, i benefici dell’attività fisica controllata che, unita a una dieta equilibrata e ad un corretto stile di vita, contribuisce efficacemente non solo alla prevenzione e alla lotta contro il diabete, ma comporta anche benefici per la colesterolemia, la pressione arteriosa, la densità ossea, l’autostima ed in genere per il benessere fisico, psicologico e sociale.

Per maggiori informazioni sui Gruppi di Cammino gli interessati possono contattare la Dott.ssa Trevisani al n. 347 6676709 o su. Facebook: Cammina con noi Elba.