“Moda...solidarietà & bollicine”. Una serata per raccogliere fondi per il casco anticaduta capelli.

Sabato 16 Novembre Moda e solidarietà s'incontrano all’Hotel Airone con Diversamente Sani ONLUS.

Hotel Airone, Amapola Isola d’Elba e Tibidabo hanno organizzato una serata all’insegna della moda per raccogliere fondi per il casco anticaduta capelli da donare al DH Oncologico di Portoferraio.

Diversamente Sani ONLUS ha dato il via a questa speciale raccolta fondi il 13 giugno e la chiuderà il 30 novembre perciò sono le ultime occasioni per contribuire alla realizzazione di questo ambizioso progetto.

Il casco anticaduta capelli è un macchinario che, abbassando la temperatura del cuoio capelluto, fa in modo che il chemioterapico penetri meno facilmente, limitando così la alopecia da chemioterapia.

La perdita dei capelli durante le cure ha grandi ripercussioni sul percorso di cura per l’impatto psicologico che ha sul malato, la cui vita è già stravolta dalla paura e dalle cure. Non perdere i capelli significa non essere iconizzati e incontrare meno difficoltà nel mantenere, almeno in apparenza, una vita normale.

Le aziende che hanno lavorato alla realizzazione di questo evento, insieme agli sponsor, hanno capito l’importanza di questo macchinario e la scelta dell’associazione elbana di acquistarlo per donarlo al nostro piccolo ospedale che diventerebbe il quarto in Toscana a possederlo.

Vi invitiamo dunque a partecipare dalle 19:00 perché l’ingresso sarà ad offerta ed il ricavato andrà interamente alla campagna di raccolta fondi per il casco anticaduta.