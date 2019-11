Seminario informativo corsi Cescot Formazione Isola d'Elba

E’ previsto per lunedì 18 novembre alle ore 9,00 presso la sede di Viale T. Tesei, 12 a Portoferraio il seminario informativo di Cescot Formazione durante il quale saranno illustrati i corsi GRATUITI in partenza.

L’offerta formativa è rivolta a persone disoccupate, maggiorenni, iscritte ad uno dei Centri dell’Impiego della Regione Toscana.

I corsi sono rivolti a coloro che vogliono migliorare/ specializzare la propria preparazione (consigliato quindi per persone con esperienza nel settore per elevare il livello di professionalità e di capacita gestionale) sia nel settore panificazione/pizzeria – con “Tecnico Pizzaiolo” che nella sala/bar, con “Tecnico dei servizi di food & beverage”. Nel corso Tecnico Pizzaiolo verranno trattati tra gli altri i seguenti temi: lavorazione e preparazione impasti, tipologie e tecniche di cottura, comunicazione on line e web reputation.

Nel corso Tecnico Food & Beverage saranno trattati i seguenti temi: elementi di gastronomia ed enologia, tecniche di servizio sala/bar, comunicazione on line e web reputation.

Travel Designer” è un corso rivolto a persone che intendono intraprendere un’attività lavorativa nel settore delle agenzie di viaggio / tour operator, durante il percorso verranno affrontate queste tematiche: web e social media marketing, la creazione di pacchetti turistici, ricerche di mercato.

Per coloro che intendono iniziare un’attività imprenditoriale “L’azienda che vorrei” è il progetto che offre consulenze individuali e personalizzate per la creazione di impresa.

I requisiti di ingresso, gli obiettivi e tutte le finalità dei corsi saranno presentati durante il seminario. Ulteriori informazioni sul sito www.cescot-formazione.it e/o tutti i giorni presso la sede di Cescot Formazione o allo 0565 918812.

I corsi sono gratuiti in quanto finanziati dalla Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo con il POR 2016-2020.