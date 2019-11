Al via la terza edizione del laboratorio di scrittura di Diversamente Sani ONLUS

"Scrivere per vincere la paura"

La Paura e la Speranza sono i due sentimenti principali scaturiti dalla malattia.

La paura, causata dalla perdita della salute, scalfisce le certezze e rende cupo il domani.

La Speranza al contrario è fiducia nel futuro e alimenta con la sua spinta benefica l'amore per se stessi e per gli altri.

Durante il percorso della malattia oncologica, le due spinte si succedono in un continuo e snervante alternarsi contendendosi il primato. Quando prevale la paura, la vita perde ogni colore, come se qualcuno all'improvviso spegnesse la luce attorno a noi.

Se riemerge la Speranza, invece, l'amore riprende vita e con esso ricominciamo a sorridere.

Scrivere serve a diluire i sentimenti positivi nelle vicende quotidiane per sopportare meglio le cure pesanti e le continue visite mediche.

Durante la Scrittura creativa la paura può essere elaborata e trasformata in una risorsa, smettendo di essere la nemica delle nostre giornate.

Da tre anni il laboratorio di scrittura è una bella realtà dell' Associazione Diversamente Sani, tanto che ha conquistato l'interesse e il riconoscimento dell'ASL Toscana Nord-Ovest come pratica adiuvante del percorso terapeutico.

Potete sperimentarne i benefici anche voi unendovi al progetto di vincere la paura e far riemergere la speranza!

Vi aspettiamo venerdì 8 novembre dalle 17:00 alle 18:30 con il primo incontro,nella saletta del quarto piano messa a disposizione dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale.

Ecco il calendario degli incontri:

Novembre: Venerdì 8 – Venerdì 22

Dicembre: Venerdì 13

Gennaio: Venerdì 10- Venerdì 24

Febbraio: Venerdì 7- Venerdì 21

Marzo: Venerdì 13- Venerdì 27

Gli incontri saranno animati da Maura Puccini e dalla Psicologa Martina Mastrapasqua.