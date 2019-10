L'Isola d'Elba in autunno: 8 appuntamenti con il Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Il Parco con il Walking Festival regala ancora escursioni nella natura tra i profumi del sottobosco e i caldi colori autunnali. La stagione è ottima per le castagne per i funghi ma anche per visitare Forte Inglese, la Fortezza del Volterraio e l'Orto Dei Semplici dell'Eremo di S. Caterina a Rio.

Ecco il promemoria del programma con la raccomandazione di prenotare chiamando Info Park: 0565/908231 info@parcoarcipelago.info

Sabato 26 ottobre Isola d’Elba

Il raggio Verde e gli antichi mestieri Trekking ad anello con partenza dal piccolo borgo contadino di Patresi. Circondati dalle essenze mediterranee e da boschi di castagno giungieremo al Santuario della Madonna del Monte. Continueremo per il caprile di Serraventosa e, percorrendo il tratto del “raggio verde”, arrivieremo a Patresi dove ci attenderà un assaggio di prodotti locali grazie alla collaborazione dell’hotel Belmare. Costo € 8. Ritrovo: ore 10:00 a Patresi, hotel Belmare - Durata: 5 ore - Difficoltà: medio

Sabato 26 ottobre Isola d’Elba

Il Forte Inglese Visita guidata al complesso fortificato del Forte Inglese, voluto nel 1700 da Cosimo III Granduca di Toscana in visita all’Isola d’Elba per proteggere la città dagli assalti provenienti da terra, da dove si può godere di una bellissima vista su parte della città di Portoferraio e sull’intero golfo. Costo € 4. Ritrovo: ore 17:00 Portoferraio, Forte Inglese - Durata: 1 ora - Difficoltà: facile

Domenica 27 ottobre Isola d’Elba

Poggio e il bosco di castagne In occasione della Festa della Castagna, passeggiata dall’antico borgo di Poggio, attraversando un ambiente suggestivo tra i castagni di montagna e il mare, per raggiungere l’Eremo di San Cerbone. Passeggiata tra storia e usi dell’antico castagneto. Ritrovo: ore 10:00 Poggio, Piazza del Castagneto - Durata: 3 ore - Difficoltà: medio/facile

Domenica 27 ottobre Isola d’Elba

Passeggiando a colori Un percorso che partendo dalla Casa del Parco, dopo la visita al borgo medievale di Rio nell’Elba, ci condurrà attraverso panorami suggestivi fino al Monte Serra. Ritrovo: ore 15:00 Casa del Parco di Rio Nell’Elba - Durata: 3 ore - Difficoltà: facile

Sabato 2 novembre Isola d’Elba

Le Vie del Granito. Il percorso è un anello che si sviluppa nel versante sud del Monte Capanne e tocca le principali emergenze storico archeologiche diffuse in quest’area; dai resti degli antichi capanni di età villanoviana alle sepolture a cassetto di analoga epoca, fino alle maestose colonne in granito realizzate dai romani e qui abbondante, tra i mille colori della macchia profumata. Ritrovo: ore 9:00 S. Piero, Museo Mineralogico Luigi Celleri MUM Durata: 6 ore - Difficoltà: media

Domenica 3 novembre Isola d’Elba

Giochi di luce nel bosco Conoscere il bosco, osservarne i ritmi e catturarne le emozioni. Questi gli obiettivi per un’escursione fotografica che sappia cogliere le sfumature che solo il bosco sa regalarci. Partendo dall’abitato di San Piero, fino alla Chiesa di San Giovanni, avvolti dal calore dell’ultimo sole. Ritrovo: ore 16:00 San Piero, Facciatoia - Durata: 5 ore - Difficoltà: medio/facile

La visita alla Fortezza del Volterraio

La Fortezza, raggiungibile attraverso un sentiero appositamente attrezzato, è aperta anche a ottobre novembre e dicembre con escursioni di sabato e domenica su prenotazione con info park e a pagamento. Panorami spettacolari garantiti

Orto dei Semplici dell'Eremo di S. Caterina

L’orto botanico, situato nel Comune di Rio, conserva e valorizza le specie di interesse naturalistico, farmaceutico, agrario e forestale dell’Arcipelago Toscano. La visita guidata attraversa 11 sezioni tematiche: la macchia mediterranea, il pergolato, la flora delle dune marine, le piante sacre delle civiltà antiche, le piante degli antichi giardini elbani, il labirinto, l’anfiteatro, il giardino delle farfalle, il campo grande, il frutteto, l’apiario. Ingresso a pagamento. Gratis per i residenti Da venerdì a domenica dalle 10 alle 13.

