Una significativa domenica dedicata all'ambiente e alla sicurezza

In piazza dell'Arcipelago domenica 13 ottobre dalle ore 8,00 al tardi pomeriggio un consistente numero di volontari della Pubblica Assistenza Croce Verde capitanato da Paolo Magagnini ha spiegato alla gente il significato di "Io non Rischio" e come comportarsi in caso di alluvione che, anche se rari, accadono anche all'Elba.

Questi ragazzi in divisa non hanno risparmiato informazioni e sorrisi anche se forse in quel momento, visto che era domenica, avrebbero preferito stare con i propri cari ma si sa, il richiamo del sociale, dell'altruismo, della generosità e dello spirito di sacrificio, impongono loro di spendersi sempre e in qualsiasi momento, per il prossimo. E' stata distribuita una eccellente informativa di come comportarsi e quali azioni mettere in atto in caso di alluvione. Questi volontari in divisa sono sempre presenti in caso di bisogno sanitario, nelle varie calamità e disgrazie ai quali, nelle varie occasioni, abbiamo dato loro molti nomi come, "Angeli del fango" - Angeli della Polvere - Angeli Bagnati ecc. Ora, questi volontari, cercano di farci capire che con una corretta informazione si può affrontare meglio le catastrofi naturali.

Grazie ragazzi e grazie ANPAS.

Sempre domenica 13 ottobre di buon mattino si è svolto al De Laugier un incontro dal titolo " Scienza e Coscienza" consapevolezza del cambiamento climatico al quale hanno partecipato educatori, docenti, gruppi di studi, movimenti giovanili e semplici cittadini a cui sta a cuore il futuro del pianeta.

Francesco Semeraro