Premiati i vincitori di Elba, World e Locman Trendy

Si è conclusa nella splendida cornice del VelaBianca Resort di Nisporto l’edizione 2018/2019 del contest Elba - World e Locman Trendy, I concorsi fotografici gratutiti di tenews.it e teletirrenoelba.tv.

Un’atmosfera che ha travolto tutti gli invitati e i vincitori del contest, grazie all’accoglienza di Luca, Olga, Massimo e Gabriella del Vela bianca.

L’aperitivo con le squisitezze del Grigolo di Flavio, le bontà del Panificio Nocentini, il buon vino di Dimitri di Montefabbrello, la Birra dell’Elba e la splendida torta di Samuel della Pasticceria Fiorentina, hanno anticipato una serata in cui tutti si sono sentiti come su red carpet alla prima di un festival del cinema.

La Premiazione è stata presentata da Luca Stangalino che ha invitato in apertura il Presidente del Consiglio Comunale di Rio, Mattia Gemelli.

I premi sono andati a 6 finalisti per Elba Trendy, 6 per World Trendy, 3 per Locman Trendy e 2 premi della critica assegnati dal fotografo Michele Squeri.

A fine premiazione il taglio della torta preparata da Samuel ha fatto bingo.

Hanno accompagnato tutto l’evento la musica di ADJ e della bravissima cantante Maria Grazia Costarelli.

Ecco i VINCITORI scelti dal pubblico che ha voto sul sito www.teletirrenoelba.com:

Il 1° premio per ELBA TRENDY vincendo un SOGGIORNO di una SETTIMANA al VELA BIANCA resort - VIAGGIO A/R SILVER AIR 1 PX – e una confezione con un profumo ACQUA DELL’ELBA è andato ad ALESSIO GAMBINI con la foto “ CALANCHE …IL POSTO DEL CUORE”.

2° FABIO BALDI “ALBA A PORTOFERRAIO” che ha vinto una confezione ACQUA DELL’ELBA una dei VINI MONTEFABBRELLO più pregiati.

3° DANIELE FIASCHI con la foto “ LACONELLA” premi ACQUA DELL’ELBA e BUONO 25 euro BRICO OK.

4° SIMONA MAZZA “ TUTTO IN UNA PICCOLA MANO” che ha vinto e ritirato una bellissima Borsa “BAULETTO" BLACK FASHION.

5° STEFANIA BRESSAN “TRA CIELO E COLORI” CAPO SANT’ANDREA. PREMIO BLACK FASHION GIFT CARD che ha salutato con un video messaggio non potendo essere presente.

6° LORENZO TAMAGNI “ TIRO ALLA FUNE CON LA NAVE”

Il premio un cofanetto di una selezione di Birra dell’Elba.

Questo è stato il primo anno in cui all’interno del contest anche le foto dal mondo sono state votate dal pubblico, ecco i vincitori di WORLD TRENDY:

Al 1° posto LISA CIONI con la foto “ OCEANARIO DI LISBONA” che ha vinto un VIAGGIO A/R SILVER AIR 1 PX - un portafoglio donna di BLACK FASHION e una confezione con un profumo ACQUA DELL'ELBA.

2° STEFANIA BRESSAN “VIVERE A COLORI“ Rovigno Croazia.

I premi, ACQUA DELL’ELBA e un cofanetto con una selezione di Birra dell’Elba.

3° RICCARDO GALLETTI “CASTELLO DI NEUSHWANSTEIN”.

PREMI ACQUA DELL’ELBA e un BUONO 25 euro BRICO OK.

4° MASSIMO MEDIANI “INVERNO A KIOTO ” .

PREMI: VINI MONTEFABBRELLO e BUONO 25 euro BRICO OK.

5° ARNALDO DEFEDILTA “MANATTHAN IN THE NIGHT” PREMIO BUONO 25 euro BRICO OK.

6° LUDOVICA MERCATI “ALL YOU NEED IS LOVE”.

PREMIO una GIFT CARD BLACK FASHION.

Le foto scelte direttamente dall’azienda LOCMAN per LOCMAN TRENDY:

Al 1° posto PIERLUIGI AMORE con la foto “ISLAND” che ha vinto un orologio consegnato dalla dottoressa Laura Re.

2° posto LORENZO TAMAGNI con la foto “ISLAND 2 ”

Un paio di occhiali LOCMAN.

3° posto ARNALDO DEFEDILTA “LOCMAN 1966” che ha vinto un paio di occhiali LOCMAN.



I due premi per la critica assegnati da Michele Squeri:

Per ELBA TRENDY la foto di MASSIMO FORTI “GIULIANO” che ha vinto un BIGLIETTO per la NAVE A/R MOBY TOREMAR e una confezione ACQUA DELL’ELBA.

Per WORLD TRENDY la foto di WALTER VASSILLO “NAPLES AND ITS STREETS”

PREMIO ACQUA DELL’ELBA - BUONO 50 euro BRICO OK.

Il nostro ringraziamento va alla splendida accoglienza che abbiamo avuto, ai partecipanti del contest, agli sponsor che hanno dato i premi e tutti coloro che hanno creduto nella nostra iniziativa partecipando con entusiamo.

Al nostro fianco per i premi:

VelaBianca, Silver Air, Locman, Moby e Toremar, Acqua dell’Elba, La Saponeria, Black Fashion, Montefabbrello, Brico Ok, Birra dell’Elba, L’Escursionista Editore.

Per il Buffet:

Il Grigolo, Panificio Nocentini, Pasticceria Fiorentina, Montefabbrello, Lavanderia Ilva, Birra dell’Elba, Nuova Chimica Elbana.

Per la parte tecnica:

ADJ, Sahrk Light show equipement, Comune di Rio, Immobiliare Paradise, MG.

Nei prossimi giorni la serata integrale dell’evento su Tele Toscana Elba e On Demand su www.teletirrenoelba.com.