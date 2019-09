Portoferraio, giovane cittadino nigeriano fermato questa notte dalla Polizia

La Volante del Commissariato di P.S. di Portoferraio, nell’ambito del controllo del territorio sul quadrante notturno odierno, transitando in questa via Via Cavalieri di V. Veneto, notavano un giovane cittadino nigeriano che alzava la voce, palesemente ubriaco.

Noto agli Uffici per le molestie messe in atto in ragione del suo consueto stato di ubriachezza, soprattutto nella zona di via Zambelli, gli operatori, dopo aver cercato inutilmente di calmarlo, redigevano a suo carico la contestazione amministrativa di cui all’art. 688 c.p.

Nonostante le provocazioni verbali dell’uomo, il controllo veniva eseguito in sicurezza e senza che degenerasse.

Considerato che lo stesso, nel Comune di Portoferraio non risulta avere residenza, dimora, attività lavorativa, né altro lecito interesse e dedito all’accattonaggio, facendo quindi ritenere che la sua permanenza in questo centro sia dovuta solo alla commissione di attività illecite, che mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica, gravato da precedenti di polizia inerenti reati contro il patrimonio e la persona, verrà valutato un provvedimento di allontanamento o l’emissione di un foglio di via obbligatorio.