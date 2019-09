Acqua dell'Elba sbarca allo Yachting Festival di Cannes

Ha tagliato il nastro oggi la 42° edizione dello Yachting Festival di Cannes, l’appuntamento più importante per i protagonisti della nautica in Europa che qui si riuniscono per presentare le novità mondiali del settore in anteprima. E tra i 542 espositori presenti, di cui ben 159 che rappresentano il made in Italy, anche Acqua dell’Elba, l’azienda toscana che da diversi anni presidia il mondo della nautica con i suoi manufatti creati all’Isola d’Elba.

Dopo aver partecipato nelle passate edizioni al Monaco Yacht Show, vetrina internazionale del mondo yachting, quest’anno per la prima volta Acqua dell’Elba prende parte al salone nautico di Cannes. La ricerca dell’eccellenza è stato il primo obiettivo del brand che, grazie ai migliori maestri profumieri, ha realizzato un’accurata selezione di manufatti per vivere tutta la bellezza del mare ed una linea pensata in maniera specifica per lo yachting, in esposizione presso lo stand dell’azienda, LUX009 nella Luxury Gallery in Vieux Port.

Allo Yachting Festival, nella lussuosa ed elegante enclave della baia di Cannes, sono attesi 51.000 visitatori, un numero da record che si somma alle oltre seicento imbarcazioni in mostra, una grande area vela nel Port Canto con cento velieri e ben 122 lanci mondiali in programma.

Il salone è visitabile fino al 15 settembre prossimo.