ASL: messe in atto tutte le misure di prevenzione per contrastare le infezioni correlate all'assistenza

"La direzione della ASL Toscana nord ovest, anche per tranquillizzare la popolazione, ricorda che in tutti gli ospedali della ASL Toscana nord ovest sono state messe in atto, da tempo, tutte le procedure necessarie ad arginare la diffusione delle infezioni correlate all’assistenza, seguendo le linee guida nazionali e regionali. E’ importante anche sottolineare che tutto il personale sanitario ha sempre collaborato con le direzioni di presidio in un clima positivo e propositivo".

“E’ mio dovere ricordare - conclude la direzione - che all’interno degli ospedali e delle diverse strutture sanitarie, lavorano operatori che ogni giorno, con professionalità e coscienza sono impegnati nella cura dei pazienti e nella tutela della loro salute”