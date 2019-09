Il Comune di Portoferraio ha aderito al sistema "Cittadino Informato"

Il Comune di Portoferraio rende noto che ha aderito al sistema "Cittadino Informato".

Ogni cittadino potrà scaricare, sul proprio smartphone o tablet, direttamente da Play Store, l'APP CITTADINO INFORMATO.

Sarà sufficiente indicare il comune di appartenenza, in questo caso PORTOFERRAIO, per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale.

L'iniziativa, nata da una collaborazione tra Regione Toscana e Anci Toscana, oltre agli stati di allerta, fornisce informazioni su aree a rischio e zone sicure da raggiungere in caso di calamità naturale, oltre che sui comportamenti da tenere per ogni tipologia di rischio.

