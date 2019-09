Un’Altra Estate 2019, tappa finale a Marina di Campo

Da isola ad isola: il viaggio di Un’Altra Estate alla scoperta dei borghi della Toscana, iniziato nella piazza di Giglio Porto, termina nella cornice di Marina di Campo nell’Elba, che giovedì 5 settembre ospiterà la tappa conclusiva di questa quinta edizione.

L’evento realizzato da Regione Toscana, con il supporto di Toscana Promozione Turistica e la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana, Il Tirreno, Vetrina Toscana, FEISCT, valorizza la destinazione turistica toscana e i prodotti enogastronomici locali lungo la costa.

L’appuntamento è alle ore 18.00 in piazza Da Verrazzano, per la visita guidata che precede questo ultimo evento, e che ci apre le porte di un’eccellenza italiana di fama internazionale: è qui che ha sede l’azienda Locman, prestigioso marchio di orologi conosciuto ed esportato in tutto il mondo.

Dopo la visita allo showroom, proseguiremo con la consueta passeggiata alla scoperta dell’antico borgo marinaro e delle sue pittoresche viuzze che percorreremo per salire verso l’antica torre di avvistamento, simbolo del paese, da dove si potrà godere di un panorama unico.

Riscenderemo verso il porto, per giungere in piazza della Salata dove avrà luogo l’evento.

Qui ci attende Irene Arquint, per passare la parola a Francesco Palumbo, direttore di Toscana Promozione Turistica, seguito da Fabrizio Brancoli direttore del Tirreno e Davide Montauti, Sindaco del Comune di Campo nell’Elba, per i saluti istituzionali, e proseguire poi con le interviste ai produttori.

Irene ci farà da guida nel viaggio attraverso i cibi ed i piatti tipici elbani che raccontano il meglio della cucina locale, una cucina estremamente variegata e ricca di sapori e sfumature: dal polpo lesso alla palamita, i piatti tradizionali saranno accompagnati da vini che esprimono la ricchezza dell’isola, ansonica e aleatico per citarne alcuni….

La tappa finale chiude con un tocco di dolcezza: ospite d’eccezione il Gelato Festival, per salutare l’estate attraverso i sapori creati dai gelatieri artigiani: “l’orsa briachetta”, il gelato al fico melato e il gelato liquoroso al vino aleatico. … prelibatezze che accompagneranno il nostro palato nella scoperta di insoliti sapori.

Al termine delle interviste, spazio alle degustazioni per chiudere questo appassionante viaggio nei sapori e nelle tradizioni locali della costa toscana

L’edizione 2019 di Un’Altra Estate ha raccontato i luoghi ed i sapori in 7 tappe:

Il 18 luglio all’Isola del Giglio, il 25 luglio a Camaiore, il 1 agosto a Casciana Terme, 8 agosto a Lamporecchio, il 22 agosto a Lajatico, il 29 agosto a Bibbona, per finire il 5 settembre all’isola d’Elba (Campo nell’Elba).