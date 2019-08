La capitaneria di porto di Portoferraio diventa “plastic-free”

Foto di Capitaneria di porto di Portoferraio

Dal 05 Agosto 2019 la Capitaneria di Porto di Portoferraio è diventata “plastic-free”.

L’iniziativa ha puntato principalmente ad eliminare le plastiche monouso sia dalla mensa di servizio sia dagli uffici della Capitaneria di Porto.

Il raggiungimento di questo importante obiettivo, reso possibile grazie al supporto della Direzione Marittima della Toscana, è stato realizzato attraverso un radicale cambiamento di gestione che comporta ora l’utilizzo di stoviglie in porcellana e vetro (riutilizzabili attraverso il lavaggio) in sostituzione di quelle in plastica usa e getta.

La “mensa di servizio” della Capitaneria di porto di Portoferraio, unica sull’isola, gestita e composta interamente da personale militare sia in servizio permanente sia volontario in ferma annuale, provvede infatti alla preparazione e somministrazione di numerosi pasti nel corso della giornata a favore del personale non solo della Capitaneria di Porto ma anche di tutte le Forze dell’ordine di Portoferraio e del personale militare delle Forze armate qualora presenti in zona per attività di istituto.

A supporto di questa iniziativa, l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, vicino all’Autorità Marittima anche in questa attività di sensibilizzazione e tutela ambientale, ha fornito borracce metalliche da destinare a tutto il dipendente personale militare per l’approvvigionamento di acqua potabile.

Con l’occasione si ricorda la campagna “#PlasticFreeGC” avviata quest’anno dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, su mandato del Ministero dell’Ambiente della tutela del Territorio e del Mare, finalizzata proprio a sensibilizzare i cittadini ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e per promuovere e stimolare comportamenti attivi e virtuosi finalizzati al rispetto ed alla conservazione dell'habitat marino, attraverso iniziative di educazione ambientale.