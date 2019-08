L’Isola d’Elba sarà la penultima tappa del viaggio della Goletta Verde: il 10 e 11 agosto appuntamenti a Portoferraio

Sarà la Toscana la penultima tappa della Goletta Verde, in viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine litter ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e integrazione. Il 10 agosto l’imbarcazione ambientalista attraccherà a Portoferraio, all’Isola d’Elba, dove resterà fino all’11 agosto.

Il viaggio, che si concluderà in Liguria, è realizzato grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova Ecologia.

Come ogni anno, anche per l’edizione 2019, con il servizio SOS Goletta Legambiente ha assegnato un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile approfondiscono le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione.

Quest’anno Assovetro è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno dell’industria del vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio può fare la differenza nella lotta al marine litter.

“Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature marine. Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né all’esterno, verso il mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce l’inquinamento atmosferico del 20% e l'inquinamento idrico del 50%”.



La Goletta Verde in Toscana – 10 e 11 agosto Isola d’Elba



Sabato 10 agosto – Portoferraio

Cala dei Frati

Ore 10:00 – Pulizia spiaggia e beach litter con i volontari di Vele Spiegate



Spiaggia delle Ghiaie

Ore 16:00 – Trash Mob “Usa e getta? No, grazie!”



Ore 18:00-20:00 – Visite a bordo della Goletta Verde in porto a Portoferraio



Ore 19:00 – Flash mob “Giù le mani dalla costa” contro l’ampliamento del porto di Portoferraio per far attraccare le grandi navi vicino al centro storico mediceo di Cosmopoli



Domenica 11 agosto – Portoferraio (Darsena Medicea)

Ore 11:00 – A bordo della Goletta Verde conferenza stampa di presentazione dei dati sulla depurazione in Toscana

Intervengono:

Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana, responsabile nazionale Isole Minori Legambiente

Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde