Torna la lirica al Teatro delle Miniere di Rio Marina

Nell’ambito delle manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale di Rio in collaborazione con la Proloco di Rio e l’Associazione Modigliani, domenica 4 agosto con inizio alle ore 21,30 evento da non perdere al Teatro delle Miniere di Rio Marina.

In programma “Fra voi belle, brune, bionde”, melologo di Fulvio Venturi dedicato alla vita di Giacomo Puccini.

La serata avrà come protagonisti tre cantanti lirici di assoluto livello, due attori e un organico orchestrale, quello dell’Orchestra Modigliani, diretto da Mario Menicagli.

In programma, ovviamente, arie tratte della più famose opere del musicista lucchese, con una chicca del suo grande amico/rivale Pietro Mascagni, l’Intermezzo di Cavalleria rusticana.

La serata vedrà la partecipazione di due attori Luca Salemmi e Eleonora Zacchi già protagonisti di numerose serie televisive e impegnati in importanti tournée teatrali.

Ai tenori Amadi Lagha, reente protagonista in teatri come l’Arena di Verona, il Teatro di Torre del Lago e numerosi teatri internazionali, Ivan Maksimeiko, tenore stabile al Teatro Bolscioi di Mosca e alla soprano Ludovica Melpignano, selezionata tra oltre 150 partecipanti dal Tuscany Opera Festival di cui questa serata fa parte, saranno affidate arie tratte da Tosca “Recondita armonia”, “E lucevan le stelle”, Manon Lescaut “Donna non vidi mai”, La bohème “Che gelida manina”, “Mi chiamano Mimì”, Turandot “Tu che di gel sei cinta” e altre che non mancheranno di entusiasmare il pubblico presente.

La serata, che come già detto fa parte del Tuscany Opera Festival cartellone patrocinato dalla Regione Toscana di cui fanno parte sedici eventi estivi. Ingresso libero.