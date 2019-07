L'amministrazione comunale di Portoferraio incontra il Direttore del Polo Museale della Toscana

Ieri, lunedì 29 Luglio, in occasione dell'inaugurazione della mostra "Napoleone 1769 - 2019", l'Amministrazione Comunale di Portoferraio ha incontrato il direttore del Polo Museale della Toscana Dott. Stefano Casciu.

Durante questo primo tavolo di confronto sono state analizzate criticità e punti di forza dell'attuale servizio museale. Emerge chiaramente la difficoltà gestionale della Residenza Napoleonica di San Martino, in cui, attualmente, non è garantita l'apertura continuativa per l'intero arco della giornata. E' stato questo l'incipit per avviare una collaborazione tra i due Enti, al fine di valutare delle possibili soluzioni per l'estensione degli orari di apertura al pubblico.

L'obiettivo è quello di garantire l'accessibilità alle strutture interessate per l'intera giornata, con possibili e programmate aperture serali.

Il Sindaco Zini ha colto positivamente la disponibilità alla collaborazione, evidenziando un concreto impegno nella ricerca di forme e di strumenti, volti a migliorare la situazione attuale, prendendo a modello esperienze fatte o in essere in altre strutture museali.

Comune di Portoferraio