Moda, musica, cultura a Villa La Ferdinanda di Artimino, evento da favola con Miss Terme di Colà del Garda 2019

Bella, educata, classe ed eleganza nel portamento e nella postura, professionale, un sorriso contagioso. Parliamo di Simona Rosati, 27 anni, di Empoli eletta Miss Terme di Colà del Garda per la Toscana nella finalissima regionale tenutasi Sabato 13 Luglio scorso nella suggestiva cornice di Villa medicea La Ferdinanda (tel. 055/8751428) ad Artimino di Carmignano (PO). Seconda classificata Alessia Martini 18 anni di Carmignano, terza Kirsia Mendez 18 anni di La Spezia. La selezione regionale è espressione del concorso nazionale di bellezza Miss Terme di Colà del Garda, l’evento, a cura della MG Moda Agency di Maria Grazia Giardi insieme al cantante Walter Gorgoni, è stato presentato dall’architetta ed indossatrice Serena Falbo, con foto di Alex Pantò.

Presenti le telecamere di Tele Toscana Elba (canale 674 DGT) che hanno raccontato la serata, con interviste di Andrea Testi. Le concorrenti, con le acconciature di Giò Hair and Beauty Concept a firma di Giovanni Serra e make up a cura di Francesca Nesi, hanno sfilato con l’abbigliamento e la maglieria di Banchelli cashmere, i preziosi di Irene Gioielli, attività entrambe di Pistoia, gli abiti da sera e non della stilista fiorentina Gioia Radini. L’iniziativa ha avuto la collaborazione, tra gli altri, di Pascal cosmesi di Empoli, Aglianese Group Service che ha esposto i suoi prestigiosi modelli di automobili, Arredamenti Macchini con Gianluca, Marilena ed Alberto Macchini, Commerciale express “Massimiliano Magni”, Immobiliare Michelotti di Eleonora Michelotti.

Ospiti d’eccezione il paroliere e compositore musicale Beppe Dati, autore di tante canzoni di successo come “Disperato”, “Gli uomini non cambiano”, “Brutta”, “Il mio sbaglio più grande”, e l’architetto Moreno Michelotti professore di storia dell’arte e studioso di Leonardo da Vinci. L’evento, dopo un’elegante cena a buffet, si è aperto nel segno della cultura in occasione delle celebrazioni leonardiane 2019, grazie alla compagnia Mind Out con il corto teatrale “Il LeggenDiario da Vinci – All’ombra del pennello”. In gara come finaliste anche le Miss Allegra Maoro, Giada Timoneri, Valeria Verzola, Rosanna Moiaro, Martina Parente, Greta Cerbai, Elena Margieri, Alice Rondoni, con coreografie a cura di Yari Innocenti. In passerella inoltre la baby modella Edyssa Fontanelli, 8 anni, di Chiesina Uzzanese (PT) e fuori concorso le indossatrici Sara Comunale, Anita Cerri ed Ilaria Calo’. La musica in scena con le interpretazioni dei cantanti Walter Gorgoni, Chiara Lupi ed Eleonora Pieri allieva di Beppe Dati. Spazio alla comicità con gli showman Federico Castellani sosia dell’attore Massimo Ceccherini ed Omar Monti tra i protagonisti del reality tv Mediaset “La Pupa e il Secchione”. In giuria, tra gli altri, Giancarlo Giannetti giornalista del quotidiano “Il Tirreno” di Pontedera ed Empoli. Effettuata una coreografia, a firma di Maria Grazia Giardi, contro la violenza sulle donne con tutte le protagoniste della serata sul palco munite di cappelli e vessilli rossi, sulle note di “Gli uomini non cambiano”, con al centro la cantante Chiara Lupi in dolce attesa. Simona Rosati, Alessia Martini e, se sarà scelta dagli organizzatori nazionali come previsto per tutte le concorrenti terze classificate nelle finali regionali, Kirsia Mendez, parteciperanno alla finale nazionale del concorso in programma Lunedì 5 Agosto a Villa dei Cedri (www.villadeicedri.com;) nel Parco delle Terme di Colà a Lazise, sul lago di Garda (VR), con organizzazione a cura di Promobenacus Produzioni di Enrico Bianchini. Primo premio per la vincitrice nazionale, 10 mila euro. MG Moda e Tele Toscana Elba ringraziano tutto lo staff di Villa La Ferdinanda, in particolare il direttore Administration manager Pietro Turrini, Letizia Nardoni Hotel and Apartaments manager, Elena Naldi Villa manager, Linda Rossi Sales manager Mice & Wedding e Barbara Bolognese. Per contatti con la MG Moda Agency, tel. 333/9437769.