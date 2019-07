La seconda giornata di Elba Book Festival si apre con l'incontro di domani 17 Luglio, alle ore 10 sulla terrazza del Barcocaio, della vice presidente della regione Toscana e assessore alla Cultura Monica Barni, all'Elba per un pubblico incontro con le istituzioni locali e gli operatori socio-culturali. Per ascoltare dalla viva voce degli isolani le difficoltà e i punti di forza del territorio, i progetti e le proposte, per costruire insieme un'alleanza volta alla valorizzazione della cultura e delle istituzioni culturali locali.

A seguire, due importanti tavole rotonde, molto diverse tra loro e tuttavia legate dal senso di luogo, filo conduttore di tutti gli incontri della quinta edizione di Elba Book Festival.

Alle ore 18.30, sempre sulla panoramica terrazza del Barcocaio, un incontro con gli autori elbani. Tema: l'Elba come luogo dell'immaginario. Gli scrittori Gloria Peria, Giuseppe Massimo Battaglini, Federico Regini, Manrico Murzi, Alessandra Palombo e Danilo Alessi si confronteranno sul senso di appartenenza e la percezione di autenticità dell'isola.

Dopo cena, alle 22, in piazza Matteotti, incontro pubblico col noto giornalista Federico Ruffo, inviato di Report (Rai3), introdotto dal collega Stefano Lamorgese. Federico Ruffo è autore della famosa inchiesta sulle connessioni tra le tifoserie della Juventus e 'ndarngheta. A seguito delle rivelazioni, il giornalista fu oggetto di un clamoroso atto di intimidazione. Sarà interessante ripercorrere la vicenda con il suo protagonista, autore di una delle storie più intricate e scabrose sul mondo del calcio, che coinvolge ambiti deviati dei suoi supporter.

Non mancheranno gli atelier creativi per bambini alle 17 alla Casa del Parco Franco Franchini di Rio nell'Elba con la guida parco e assessore alla Cultura Cinzia Battaglia e alle 18.30 in piazza Matteotti con Chiara Cuttica.