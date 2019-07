Finalissima regionale del concorso di bellezza nazionale Miss Terme di Colà, Sabato 13 Luglio 2019 dalle ore 21.30, in una location da sogno della Toscana ovvero la Villa medicea “La Ferdinanda” di Artimino a Carmignano (PO).

Con le acconciature di Giò Hair and Beauty Concept a firma di Giovanni Serra e make up di Francesca Nesi, le finaliste sfileranno con gli abiti della stilista Gioia Radini, i preziosi di Irene Gioielli, la maglieria Banchelli cashmere, con la collaborazione tra gli altri di Pascal cosmesi di Empoli, Arredamenti Macchini con Gianluca, Marilena ed Alberto Macchini, Aglianese Group Service, commerciale express “Massimiliano Magni”, Immobiliare Michelotti di Eleonora Michelotti.

L’evento, promosso dalla MG Moda Agency di Maria Grazia Giardi con il cantante Walter Gorgoni, sarà ripreso dalle telecamere di Tele Toscana Elba (canale 674 dgt) con interviste a cura di Andrea Testi, foto di Alex Pantò.

La serata, presentata dall’architetta Serena Falbo, vedrà la presenza di ospiti importanti del mondo della musica tra cui il paroliere e compositore musicale Beppe Dati, autore di tante canzoni di successo come “Dentro di te fuori dal mondo”, “Oggi un Dio non ho”, “Gli uomini non cambiano”, “La forza della vita”. Spazio anche al teatro con gli attori dell’associazione Mind Out, che indosseranno costumi d’epoca leonardiana in omaggio alle celebrazioni 2019 del genio toscano. In giuria rappresentanti degli sponsor nonché lo showman Omar Monti, tra i protagonisti del reality tv Mediaset “La pupa e il secchione”.

Per informazioni sull’evento, tel. 333/9437769 – 335/8038873.

La serata ha inizio con cena a buffet dalle ore 20. Possibile il solo ingresso dalle ore 21, con drink. Le prime tre finaliste classificate parteciperanno alla II° finale nazionale del concorso con patron Enrico Bianchini, in programma

Lunedì 5 Agosto nella prestigiosa cornice di Villa dei Cedri (www.villadeicedri.com;) nel parco Terme di Colà a Lazise, sul lago di Garda (VR) con organizzazione a cura di Promobenacus, il premio per la vincitrice nazionale è 10 mila euro.