Le notti dell'archeologia 2019 a Portoferraio

Sabato 6 luglio nel Complesso Archeologico della Linguella alle ore 21,30 si svolgerà il primo laboratorio per bambini e ragazzi: Piccoli ceramografi in azione! tenuto dall’Archeologo Mario Ettore Bacci dell’Associazione Archeologia Diffusa di Siena.

Sarà il primo di sei appuntamenti per ragazzi e bambini dedicato al tema "Arte e techne", proposto dalla Regione Toscana per le Notti dell’Archeologia che dal 29 giugno al 4 agosto si svolgono in tutta la Toscana.

Oltre agli incontri educativi per bambini e ragazzi, si terrà una conferenza alla Villa Romana delle Grotte il giorno 26 giugno alle ore 18,00, ad ingresso gratuito.

Organizzata in collaborazione con la Fondazione Villa Romana delle Grotte, i relatori Anna Guarducci e Franco Cambi dell’Università di Siena tratteranno L’evoluzione del paesaggio della Rada di Portoferraio attraverso i secoli, dai tempi dell’insediamento romano di Fabricia fino alla pianificazione e costruzione della città fortificata da parte di Cosimo de’Medici.

La conferenza, inoltre, si riallaccia a Le Vie dei Medici, itinerario culturale tra siti che conservano l’impronta della famiglia dei Medici, con la partecipazione del Comune di Portoferraio. Collaborano alla conferenza: Italia Nostra Arcipelago Toscano, Italia Nostra Firenze e l’Associazione Archeologia Diffusa.

Di seguito il calendario con tutti gli appuntamenti :

6 luglio - Complesso Archeologico della Linguella ore 21,30

Laboratorio: Piccoli ceramografi in azione!

14 luglio - Complesso Archeologico della Linguella ore 21,30

Laboratorio: Come scrivevano ? Realizziamo gli strumenti usati dagli antichi per scrivere.

20 luglio - Complesso Archeologico della Linguella ore 21,30

Laboratorio: L’Egitto e le sue Divinità nelle rappresentazioni dei vasi antichi detti “canopi”

21 luglio - Complesso Archeologico della Linguella ore 21,30

Laboratorio: Il cavallo: protagonista tra i giochi dell’Antica Roma!

26 luglio -Villa Romana delle Grotte ore 18,00

In collaborazione con la Fondazione Villa Romana delle Grotte.

Conferenza L’evoluzione del paesaggio della Rada di Portoferraio attraverso i secoli, dai tempi dell’insediamento romano di Fabricia fino alla pianificazione e costruzione della città fortificata da parte di Cosimo de’Medici- Relatori Anna Guarducci e Franco Cambi dell’Università di Siena;

27 luglio Villa Romana delle Grotte ore 18,00

In collaborazione con la Fondazione Villa Romana delle Grotte.

Laboratorio : Architetti in erba : “prendiamo le misure” della Villa romana delle Grotte!

