ElbaTunnel, terminato il progetto di visione e fattibilita’

Alla luce dell’intervento dell’Ing. De Ferrari, Presidente dell’Associazione Albergatori dell’Isola d’Elba, in merito alle attuali problematiche per raggiungere l’Isola d’Elba (viabilita’, ospitalita’ ed altro) nonche’ del mancato rispetto delle decisioni prese nel Comitato dell’accoglienza esprimiamo il nostro rammarico per quanto sta avvenendo e la massima solidarieta' agli imprenditori dell'Isola d'Elba.

ElbaTunnel non ama approfittare delle mancanze e delle lacune altrui, ma inviatiamo la popolazione, l’associazionismo e la classe politica elbana, regionale e nazionale ad una piu’ attenta riflessione del nostro progetto di visione e fattibilita’.

Progetto che e’ volto, lo ricordiamo, a realizzare una infrastruttura di attraversamento polifunzionale intelligente per unire l’Isola d’Elba alla Costa Toscana e garantire il diritto alla continuita’ territoriale per le persone, merci e servizi da e per la terza isola italiana.

Nei giorni scorsi il team tecnico, di oltre 30 professionisti, guidato dall’Architetto David Ulivagnoli ha terminato tutte le fasi progettuali mentre da Londra la Cacelli Group sta elaborando sia il piano di protezione internazionale del progetto che l’elenco degli eventi nazionali (4) ed internazionali (3) di presentazione che saranno organizzati con la collaborazione di una grande societa' internazionale del settore.

Un grande Paese come l’Italia e’ in grado di realizzare e gestire una grande infrastruttura come ElbaTunnel, che e’ in grado di eliminare le problematiche a milioni di persone e a migliaia di imprese per raggiungere o lasciare la terza isola italiana.

Noi ci crediamo, oggi piu’ che mai.

Ci auguriamo che l’interesse verso la realizzazione di ElbaTunnel assuma, giorno dopo giorno, sempre piu’ adesioni.

ELBATUNNEL (CARATTERISTICHE)

Dal Promontorio di Piombino al Versante Orientale dell’Isola d’Elba

Lunghezza: circa 16 km

Tempo percorrenza previsto: 14’

Velocita’ massima consentita: 70km/h

Distanza tra veicoli 150m

Asfalto: intelligente, wi-fi, luminoso e silenzioso

Bassissimo impatto ambientale

Elevato livello architettonico

Ingresso/uscita di elevata rilevanza architettonica

Applicazione intelligenza artificiale

Uso della robotica