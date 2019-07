Rio, plastica monouso e il divieto di fumare in spiaggia

Il gruppo consiliare di minoranza del Comune di Rio "Terra nostra" ha presentato una mozione da discutere nella prossima seduta del Consiglio comunale che prevede come argomenti la lotta alla plastica monouso e il divieto di fumare in spiaggia.

Qui di seguito il testo della mozione:

Il Consiglio Comunale di Rio, riunito in seduta straordinaria il ..............presso il Palazzo Comunale di Rio nell’Elba,

Constatato

Che la Regione Toscana, ha firmato lo scorso 12 c.m. un protocollo d’intesa con le Associazioni dei Commercianti e Artigiani, Confindustria e ANCI Toscana per tutelare la delicatezza degli arenili e prevenire l’inquinamento, limitando l’uso delle plastiche “ usa e getta”, considerate dalla scienza una delle cause dell’inquinamento più devastante dei nostri mari, e che ad esso hanno già aderito quindici comuni toscani

Visto

che per motivazioni di competenza territoriale, è inibito alla medesima poter intervenire per proibire l’uso delle sigarette sulle spiagge, i cui mozziconi molto spesso vengono abbandonati e insabbiati sul posto, comportando sporcizia e degrado, soprattutto per la presenza di bambini e minori dediti alla balneazione

Ritenuto

che da quest’anno debba esserci un cambiamento di rotta per una fruizione più salutare nelle nostre spiagge comunali, e che ciò debba essere anche perseguito attraverso l’individuazione di appositi spazi attrezzati per i fumatori, così come ormai avviene in altre località similari che hanno a cuore la tutela degli ambienti di socializzazione

Impegna

Il Sindaco e la Giunta del Comune di Rio, oltre che ad aderire al protocollo “ plastic – free”, ad emanare apposito atto amministrativo per proibire l’uso del fumo di sigaretta in tutte le spiagge del Comune, ed altresì ad individuare e attrezzare opportuni spazi per fumatori nelle varie località balneari, ed evitare così l’abbandono di mozziconi di sigaretta e, al contempo, di altri rifiuti che possano inquinare i nostri litorali.

Gruppo Consiliare TERRA NOSTRA