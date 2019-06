Il comandante marittimo nord in visita alla Capitaneria di Porto Portoferraio

Foto di Capitaneria di porto di Portoferraio

L’ Ammiraglio di Divisione Giorgio LAZIO, Comandante Marittimo Nord della Marina Militare, con giurisdizione su tutto il Nord Italia e Sardegna, lo scorso 25 giugno ha fatto visita presso la Capitaneria di Porto di Portoferraio. La visita rientra nell’ambito dell’attività istituzionale promossa dalla Marina Militare relativamente ai segnalamenti marittimi.

Accolto dal Comandante del porto e Capo del Compartimento Marittimo di Portoferraio C.F. (CP) Agostino PETRILLO, dopo una breve presentazione sulle recenti attività della Capitaneria di Porto, soprattutto legate alla difesa dell’ambiente ed aver firmato il diario d’onore della Capitaneria di Porto, ha salutato ed incontrato il personale, con il quale si è informalmente intrattenuto.

La visita è proseguita con l’imbarco sulla dipendente Motovedetta CP 2117 alla volta dell’isola di Pianosa, dove unitamente al personale della locale Reggenza Fari, ha visitato l’antico faro dell’isola, inaugurato nel 1864, ricordando che il servizio dei fari e del segnalamento marittimo nelle acque prospicenti le coste italiane è affidato per legge alla Marina Militare dal 1911.

Nella giornata del 26 giugno, sempre a bordo della Motovedetta CP 2117, la visita è proseguita alla volta dell’Isola di Montecristo, passando, al rientro, per lo “scoglio d’Africa” a Ovest dell’isola, in prossimità del canale di Corsica, ove insiste un faro, attualmente ad alimentazione fotovoltaica, risalente al 1867.

La visita si è quindi conclusa con l’arrivo a Portoferraio, con il successivo imbarco per il porto di Piombino per il rientro alla Spezia.