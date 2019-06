Questa notte è venuto a mancare dopo 36 anni di sacerdozio Don Gianni Mariani.

Era stata programmata per oggi una messa speciale per i 10 anni alla parrocchia di San Giuseppe dove era tornato dal 2009, alla sghinghetta, la stessa chiesa in cui 36 anni prima fu ordinato sacerdote.

Dopo una lunga permanenza a campo nell’elba era tornato alle origini.

Aveva ripreso a lavorare con i giovani e bisognosi aiutato da un gruppo di fedeli e da un gruppo attivo di volontari che, quotidianamente si impegnano con diverse iniziative come quelle che riguardano il sostegno di chi non ha niente e che, a san giuseppe, riceve pasti caldi.

E' stato per noi di Tele Toscana Elba il curatore della rubrica “la fede” dopo la scomparsa di Don Sandro Tredici e vogliamo salutarlo con quelle che furono le sue parole in una intervista di qualche anno fa in cui diceva:

"Non sono momenti facili questi, anzi, bisogna sempre creare situazioni e occasioni, perché il poco di tanti fa il molto e il molto si condivide e si divide. Siamo in una situazione in cui il numero delle persone che hanno bisogno aumenta sempre di più, è crescente. Certo in inverno il lavoro è poco per tutti, quindi il numero raggiunge il massimo. Speriamo di poter sempre aiutare chi ha bisogno".