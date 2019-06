Autonomia idrica dell’isola d’Elba, il sindaco Gelsi convoca un incontro con tutti i sindaci elbani presso il Municipio di Capoliveri

Il sindaco di Capoliveri Andrea Gelsi, ha convocato per la giornata di lunedì 24 giugno alle ore 12,00 un incontro con i vertici di tutti i comuni elbani per discutere dello “schema di accordo di programma” per l’autonomia idrica dell’Isola d’Elba trasmesso dalla Regione Toscana agli enti locali dell’isola lo scorso 30 maggio.

La riunione - spiega il sindaco Gelsi – avrà lo scopo di definire le determinazioni che ciascun comune vorrà assumere in merito all’eventuale sottoscrizione dell’accordo o all’eventuale approvazione di proposte alternative che potranno essere presentate e definite nel corso della riunione.

Il Comune di Capoliveri – prosegue il primo cittadino di Capoliveri – ha espresso fermamente la propria contrarietà al dissalatore e, quindi, anche alla stipula dell’accordo presentato dalla Regione, come già è stato palesato con la nota del 4 giugno scorso trasmessa al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e all’assessore all’Ambiente e Difesa del suolo Federica Fratoni di cui i sindaci sono a conoscenza. Il confronto fra i comuni dell’Isola d’Elba è indispensabile per trovare una soluzione condivisa nell’interesse del nostro territorio”