Elba, al via a Portoferraio il primo corso di formazione per volontari ospedalieri

Parte domani, venerdì 21 giugno, il primo corso di formazione per volontari ospedalieri tenuto a Portoferraio (Isola d’Elba) e organizzato dall’associazione Tempo Amico in collaborazione con l’Azienda USL Toscana nord ovest. Il corso che si terra nella sala riunioni al quarto piano dell’ospedale sarà gratuito ed è indirizzato a tutti coloro siano interessati ad informarsi e formarsi al volontariato all’interno delle strutture ospedaliere.

Il corso si compone di 7 giornate (21 giugno, 8 e 24 ottobre, 5 e 21 novembre, 3 e 19 dicembre) e prevede lezioni magistrali e didattica interattiva anche attraverso il lavoro di gruppo. La presentazione in plenaria della sintesi dei lavori di gruppo vogliono essere momenti significativi dell’apprendimento dei contenuti del corso e del coinvolgimento di tutti i partecipanti. Fra i relatori ci saranno infermieri, medici, psicologici e assistenti sociali.

Per le iscrizioni è sufficiente telefonare al numero 333-400.72.72 o scrivere a all’indirizzo email associazionetempoamico@gmail.com. È possibile iscriversi anche durante la giornata di apertura del corso o successivamente.

L'Associazione Tempo Amico, che da anni si pone con grande umanità al servizio degli ammalati all'ospedale di Portoferraio, coinvolgerà i professionisti sanitari locali in qualità di docenti. Rappresenta anche l'occasione per sensibilizzare e coinvolgere cittadini e studenti in questa insostituibile azione di solidarietà nei confronti di chi soffre.

Scarica il programma completo:

https://www.uslnordovest.toscana.it/attachments/article/3552/Bro.pdf?idU=1