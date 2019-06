Under 13: Final four Coppa Toscana

Prima storica partecipazione ad una final four per l’assegnazione di un titolo regionale Coppa Toscana per una squadra giovanile elbana.

I nostri under 13 dopo un’ottima stagione nella quale abbiamo perso soltanto 5 partite su 40 giocate hanno disputato sabato e domenica scorsa la final four per l’assegnazione della Coppa Toscana.

Oltre alla squadra elbana si contendevano il titolo Sancat Firenze, Pallacanestro Prato e Valdicornia Basket.

Nella prima semifinale la Pallacanestro Prato liquidava facilmente il Valdicornia Basket con il punteggio di 66-49

Nella seconda semifinale i ragazzi elbani affrontavano la quotata formazione del Sancat Firenze che sin dall’inizio ci metteva sotto pressione tenendo ritmi molto alti.

I nostri under 13 rispondevano canestro dopo canestro ma non abituati a certe partite dove la pressione è molto alta non riuscivano ad esprimire il solito gioco e si trovavano ad un minuto dalla fine sotto di 9 punti. A questo punto a partita praticamente chiusa gli elbani reagivano in maniera eccezionale portandosi a 9 secondi dalla fine sul 55 pari...finale al cardiopalma con i fiorentini che al suono della sirena trovavano il canestro della vittoria e l’accesso alla finale. Risultato 55-57.

Nella seconda ed ultima giornata gli elbani battevano facilmente il Valdicornia basket e conquistavano meritatamente il terzo posto in una partita che, dopo il grande dispendio di energie del giorno precedente, poteva essere psicologicamente molto impegnativa. Risultato finale 72-59

Nella finale 1-2 posto la Pallacanestro Prato batteva Sancat Firenze e si aggiudicava la Coppa Toscana con il punteggio di 57-43.

Un ringraziamento a tutti i genitori che hanno sostenuto la squadra per tutta la stagione organizzando un tifo divertente e caloroso ma soprattutto un ringraziamento ai nostri ragazzi e al nostro coach che ci hanno regalato un anno pieno di soddisfazioni e vittorie cosa che per la piccola realtà elbana deve essere motivo di orgoglio e un incentivo a migliorare ancora nelle stagioni future.

Questo è il momento di menzionarli uno per uno:

(Anno 2006) Nicola Silanus, Giulio Savoldi, Samuel Randazzo, Leonard Melis, Andrea Fizzotti, Alessio Baccetti, Francesco Reina, Francesco Di Giorgi, Davide Colombo, Andrea Carducci, Lorenzo Battaglini, Daniele Giannini e i 3 piccoli del gruppo (anno 2007) Leonardo Giulianetti, Pablo Silvino e Lorenzo Marinari....

Coach Augusto MARINARI.