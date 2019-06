Porto Azzurro, Alex Zanardi presenta il suo ultimo libro

Alla fine di maggio era già venuto ad incontrare i ragazzi delle scuole medie di Porto Azzurro, adesso, invece, presenterà al pubblico il suo ultimo libro: “Quel ficcanaso di Zanardi: osservando lo sport ho capito meglio la vita” (Rizzoli). Alex Zanardi non nasconde l’amore che prova per l’Elba e, ancora una volta, oltre a “viverla”, la sceglie per un momento di grande interesse (sia culturale che sportivo).

L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale, si terrà questa sera, sabato 15 giugno, alle ore 21.15, in Piazza Matteotti.

Alex Zanardi, uno degli sportivi italiani più famosi al mondo, campione italiano superturismo nel 2005, ha conquistato quattro medaglie d’oro ai Giochi paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016, senza contare gli otto titoli ai campionati mondiali su strada. Nel libro, curato da Gianluca Gasparini, il campione prende spunto dallo sport per offrirci una preziosa lettura per la vita di ognuno di noi, ogni giorno.