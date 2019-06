Portoferraio, programma taglio dell'erba

Il servizio prevede l’asportazione delle erbe infestanti presenti lungo i

marciapiedi, scalinate e aree pedonali.

L’orario di esecuzione del servizio è dalle 7:00 alle 12:00 nei giorni:

- MERCOLEDÌ 12: Via Vittorio Emanuele II, Calata Mazzini, Calata Matteotti, Via Vittorio Veneto, Piazza Cavour, Piazza Della Repubblica, Via Del Mercato Vecchio, Via Del Mercato Nuovo, Via delle Galeazze.

- GIOVEDÌ 13: Via dell’Amore, Piazza Traditi, Via Roma, Via E. Gasperi,

Scalinata Via della Campana, Salita de Medici, Via Ferrandini, Gradinata

Forte Stella, Salita Napoleone, Piazzale De Laugier, Via Bisdomini.

- VENERDÌ 14: Via Camerini, Salita del Falcone, Via Palchetti, Via del

Carmine, Via V.Hugo, Via Gori, Via della Fonderia.

- SABATO 15: Via della Regina, Piazzale Napoleone, Via del Falcone, Via

Forte Stella, Via della Misericordia.