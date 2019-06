Portoferraio, Programma pulizia marciapiedi

Il servizio prevede un’attività di lavaggio dei marciapiedi e aree pedonali attraverso l’utilizzo di idropulitrice ad altra pressione.

L’orario di esecuzione del servizio è dalle 6:30 alle 9:00 nei giorni:

- MERCOLEDÌ 19: Via Fucini, Calata Italia (Portici), Piazzale stazione bus di

viale Elba.

- GIOVEDÌ 20: Via Vittorio Emanuele II, Calata Mazzini.

- VENERDÌ 21: Calata Matteotti, Via Vittorio Veneto, Piazza Cavour.

- SABATO 22: Piazza Della Repubblica, Via Del Mercato Vecchio, Via Del

Mercato Nuovo, Via delle Galeazze.

- MERCOLEDÌ 26: Piazza Marinai d’Italia, Corso Fiamme Gialle, Viale A.

Manzoni.

- GIOVEDÌ 27: Via Carducci ambo i lati.

- VENERDÌ 28: Via Manganaro ambo i lati.

- SABATO 29: Via Carpani ambo i lati.